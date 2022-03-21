П’ятий пакет санкцій ЄС буде без ембарго на нафту і газ, – Кулеба

Через неконструктивну позицію окремих держав у пʼятий пакет санкцій Європейського Союзу не буде включено ембарго на російські нафту і газ. Про це під час національного телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

«Пʼятий пакет дійсно готується, щоправда, є держави, які закликають не поспішати з його ухваленням. Ми активно з тими державами працюємо, пояснюємо, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що пʼятий пакет буде», – зазначив він.

Глава української дипломатії додав, що пакет міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів, які будуть заведені під санкції, і він також передбачає певні економічні санкції.

«На жаль, мушу констатувати, що через неконструктивну, як кажуть у дипломатії, позицію окремих держав у цей пʼятий пакет не буде включено ембарго на російську нафту і газ, на її постачання на ринок Європейського Союзу, утім там будуть інші економічні речі, які зараз фіналізуються», – поінформував Дмитро Кулеба.

Глава українського МЗС висловив переконання, що Київ обов’язково дотисне пʼятий пакет, як і ембарго, «але це просто займе додатковий час».

Нагадаємо, уряди країн ЄС мали розглянути введення ембарго на російську нафту в межах п’ятого пакету санкцій проти рф.

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