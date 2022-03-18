Звільнений мер Мелітополя розповів про своє перебування у полоні росіян

Міський голова Мелітополя Іван Федоров дав своє перше інтерв’ю після звільнення з полону росіян і розповів, як на нього тиснули окупанти. Про це йдеться на сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Мінкульту у Facebook.

Іван Федоров розповів, що окупанти утримували його у мелітопольському СІЗО. Коли з ним переговори, то в камері перебували по 5-7 озброєних російських військових.

«Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сімох людей зі зброєю, які знаходяться поруч, є достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували. І були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами і так далі. Тому всі ці шість днів були досить тяжкі», –відзначив Федоров.

За словами мера, перша спроба його обміну виявилася невдалою. При цьому політика возили у автомобілі 7 годин із мішком на голові. Російські окупанти ставили Федорову цілий ряд вимог.

«Від мене хотіли отримати заяву про звільнення, від мене хотіли отримати якісь документи на призначення якихось заступників, виконання якихось обов’язків. Але ці люди абсолютно безграмотні, нічого не розуміють в українському законодавстві. У нас мер своїм розчерком пера не може звільнитися з роботи, його відставку мають прийняти депутати міської ради. Вони не розуміють, що міський голова не може призначити заступника, за це мають проголосувати депутати міської ради», – додав Іван Федоров.

Як писав Львівський портал, російські військові викрали 33-річного мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня, оскільки той відмовився від співпраці з ними. Про його звільнення стало відомо 16 березня. У полоні ворога політик пробув фактично шість днів.

На цей воєнний злочин відразу відреагувала українська влада, зокрема й президент Володимир Зеленський, який вимагав негайного звільнення Федорова, а також закликав світову спільноту втрутитись і допомогти.

Після викрадення Івана Федорова російські окупанти призначили депутатку міськради від партії «Опозиційний блок» виконувачкою обов’язків мера. Вона відразу закликала мешканців не опиратися окупантам. Однак депутати міськради на позачерговому засіданні звернулися до Офісу Генерального прокурора з вимогою негайно розпочати провадження проти в.о. мера від «Опоблоку» за державну зраду і закликали не слухати її закликів до колаборації з окупантами.

Івана Федорова обміняли на дев’ятьох російських солдат-строковиків. Незабаром після звільнення президент України Володимир Зеленський його нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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