У Мелітополі, де викрали мера, депутатка проросійського «Опоблоку» захопила владу

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка записала відеозвернення, що створює так званий «комітет народних обранців», який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає «екстремістами», пише Українська правда.

Йдеться про праву руку екснардепа Євгена Балицького (від “Партії регіонів”) депутатку Галину Данильченко (проросійський «Оппоблок»).

На місцевому ТБ вона вже записала відеозвернення до народу, де заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.

«Шановні мешканці Мелітополя та Мелітопольського району. Зараз нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність, щоб якнайшвидше почати жити по-новому.

Незважаючи на всі наші зусилля, у місті все ще є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, яка закликає вас до екстремістких дій. Я вас прошу не піддавайтесь на ці провокації», – каже самопрогоголошена очільниця

Місцеве видання називає Данильченко мелітопольською «гауляйтер» і повідомляє, що вона уже запланувала 13 березня провести «планірку» із так званими «керівниками».

Раніше Львівський портал повідомляв, що 11 березня російські окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова.

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