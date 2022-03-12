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МЗС закликає світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя

Наталя Дуляба

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Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими військовими міського голови Мелітополя Івана Федорова. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

В українському МЗС наголошують, що РФ, розпочавши своїми військами війну в Україні, грубо порушує норми і принципи міжнародного гуманітарного права, здійснює воєнні злочини і злочини проти людяності.

«Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова. Російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в «тероризмі». Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни», – йдеться у повідомленні.

Відтак МЗС України закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

У відомстві додають, що викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів в Україні ретельно документують правоохоронці, а винних обов’язково притягнуть до найсуворішої відповідальності.

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