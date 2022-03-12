МЗС закликає світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими військовими міського голови Мелітополя Івана Федорова. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

В українському МЗС наголошують, що РФ, розпочавши своїми військами війну в Україні, грубо порушує норми і принципи міжнародного гуманітарного права, здійснює воєнні злочини і злочини проти людяності.

«Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова. Російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в «тероризмі». Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни», – йдеться у повідомленні.

Відтак МЗС України закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

У відомстві додають, що викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів в Україні ретельно документують правоохоронці, а винних обов’язково притягнуть до найсуворішої відповідальності.

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