Мера Мелітополя виміняли на російських строковиків, – Офіс президента

Міського голову Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев’ятьох російських солдат-строковиків. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила прессекретарка глави Офісу президента Даша Зарівна, пише Українська правда.

«Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону… За нього Росія отримала дев’ятьох своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає», – сказала вона.

За словами Зарівної, в полоні окупанти схиляли Івана Федорова до співпраці, але він не погоджувався.

Після звільнення мер Мелітополя поговорив із президентом Володимиром Зеленським. Наразі є багато питань щодо деталей його утримування в полоні та звільнення.

Як писав Львівський портал, російські військові викрали 33-річного мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня, оскільки той відмовився від співпраці з ними. Про його звільнення стало відомо 16 березня. У полоні ворога політик пробув п’ять днів.

На цей воєнний злочин відразу відреагувала українська влада, зокрема й президент Володимир Зеленський, який вимагав негайного звільнення Федорова, а також закликав світову спільноту втрутитись і допомогти.

Після викрадення Івана Федорова російські окупанти призначили депутатку міськради від партії «Опозиційний блок» виконувачкою обов’язків мера. Вона відразу закликала мешканців не опиратися окупантам.

Однак депутати міськради на позачерговому засіданні звернулися до Офісу Генерального прокурора негайно розпочати провадження проти в.о. мера від «Опоблоку» за державну зраду і закликали не слухати її закликів до колаборації з окупантами.

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