Мера Мелітополя звільнили з полону росіян

У середу, 16 березня, з полону російських окупантів звільнили міського голову Мелітополя Івана Федорова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Тільки що завершилась успішна спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Він у безпеці, тільки що разом з президентом і керівником Офісу президента з ним поспілкувались. Скажу тільки одне: своїх ми не кидаємо. Вже дуже скоро Іван повернеться до виконання своїх обов’язків мера українського Мелітополя», – розповів він.

Зазначимо, що російські військові викрали 33-річного мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня, оскільки той відмовився від співпраці з ними. У полоні ворога він пробув п’ять днів.

На цей воєнний злочин відразу відреагувала українська влада, зокрема й президент Володимир Зеленський, який вимагав негайного звільнення Федорова, а також закликав світову спільноту втрутитись і допомогти.

Після викрадення Івана Федорова російські окупанти призначили депутатку міськради від партії «Опозиційний блок» виконувачкою обов’язків мера. Вона відразу закликала мешканців не опиратися окупантам.

Однак депутати міськради на позачерговому засіданні звернулися до Офісу Генерального прокурора негайно розпочати провадження проти в.о. мера від «Опоблоку» за державну зраду і закликали не слухати її закликів до колаборації з окупантами.

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