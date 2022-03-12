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Зеленський вимагає негайно звільнити мера Мелітополя і гарантувати безпеку усім головам громад

Наталя Дуляба

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Україна вимагає звільнити захопленого російськими військовими мера Мелітополя Івана Федорова та гарантувати повну безпеку усім іншим головам громад. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні в Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників… Для будь-якої демократичної держави у світі зрозуміло: законно обраний мер міста – це справжній представник народу. Зазвичай це не про ідеологію, не про політику, це про життя людей конкретної громади… Захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади і не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої. Я запевняю: про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ», – сказав Володимир Зеленський.

Президент заявив, що Україна вимагає негайно звільнити Івана Федорова й гарантувати повну безпеку усім головам громад в державі. Також він пообіцяв, що питання звільнення мера Мелітополя поставлять і перед міжнародним посередникам, які спілкуються з Москвою.

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова, оскільки він відмовився з ними співпрацювати.

Міністерство закордонних справ України вже закликало світову спільноту негайно відреагувати на цей воєнний злочин.

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