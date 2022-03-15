15 березня мають запрацювати дев’ять гуманітарних коридорів. Маршрути

У вівторок, 15 березня, в Україні погодили дев’ять гуманітарних коридорів задля евакуації мирних мешканців із населених пунктів, які тимчасово утримують російські окупанти. Про це під час брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори мають відкрити у Донецькій, Київській, Сумській і Харківських областях.

«Ми знаємо про про величезну проблему в Іванкові (Київські область, ‒ ред.) і працюємо над тим, щоб узгодити цей маршрут. Сподіваємось, що вже у середу (16 березня, ‒ ред.) вдасться відкрити такий коридор», ‒ сказала Ірина Верещук.

Повні маршрути, заплановані на 15 березня:

З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху. Богданівка – Нова Богданівка – Велика Димерка – Зоря – Гоголів – Бровари Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів – Бровари Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух в колоні приватного автомобільного транспорту. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне – Слов’янськ

Нагадаємо, що 14 березня з 10 погоджених коридорів запрацювали лише 7. Вдалося евакуювати близько 4000 людей.

Колону гуманітарного вантажу з медикаментами, продуктами і водою для Маріуполя російські окупанти продовжували тримати заблокованою у Бердянську.

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