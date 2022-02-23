В Україні ввели надзвичайний стан. Що це означає

23 лютого Верховна Рада України запровадила надзвичайний стан на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Львівський портал.

За відповідне рішення проголосували 335 депутатів.

Надзвичайний стан запроваджується з 00:00 годин 24 лютого терміном на 30 днів по всій території України, крім Донецької та Луганської областей.

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Зазначимо, що із закликом ввести надзвичайний стан по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, до ВР звернулась Рада національної безпеки та оборони. До такого кроку вдаються через загострення на Донбасі.

Секретар РНБО пояснював, що ці заходи є превентивними і вводяться з метою збереження спокою та забезпечення нормальної роботи економіки та країни в цілому.

Надзвичайний стан – це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій.

Надзвичайний стан передбачає:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборону страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Додамо, що обмеження, пов’язані з надзвичайним станом, можуть змінюватись, залежно від регіону. Зокрема, на Львівщині вже анонсували такі обмеження:

в’їзд/виїзд на територію міста та області буде контролюватись у посиленому режимі;

на територію міста та області буде посилять перевірки щодо антитерористичної небезпеки та патрулювання поліції;

збільшать кількість перевірок документів у населення. Відтак всім громадянам потрібно завжди мати при собі паспорт або інший документ, який засвідчує особу.

або інший документ, який засвідчує особу. заборонено проводити масові заходи.

Детально про те, як Львівщина житиме під час НС, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський допустив можливість запровадження в Україні воєнного стану, якщо Росія розпочне повномасштабну військову агресію в бік України.

Львівський портал повідомляв, як вдома підготуватися до надзвичайної ситуації.

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