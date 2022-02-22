Якщо буде війна, буде воєнний стан, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження в Україні воєнного стану можливе, якщо Росія розпочне повномасштабну військову агресію в бік України . Про це він сказав на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом в Києві 22 лютого, передає Укрінформ.

Водночас глава держави сподівається, що повномасштабної війни в Україні не буде.

«Щодо воєнного стану – дуже просто. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо, що війни не буде потужної проти України. І не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджений воєнний стан», – зазначив Володимир Зеленський.

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Президент також додав, що Україна не вестиме перемовин з ватажками самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

«Ми з ними не спілкуємося. Ми не розуміємо, хто це», – сказав гарант.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила лише готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

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