РНБО пропонує запровадити в Україні надзвичайний стан

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан на всій території України. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада. Про це на брифінгу 23 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, пише 24 канал.

Відтак Рада національної безпеки та оборони звертається до Верховної Ради із закликом ввести надзвичайний стан по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. До такого кроку вдаються через загострення на Донбасі.

«На всій території нашої країни, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан залежно від території, залежно від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про правовий режим надзвичайного стану», – повідомив Данілов.

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Секретар РНБО пояснив, що ці заходи є превентивними і вводяться з метою збереження спокою та забезпечення нормальної роботи економіки та країни в цілому.

Відтак додаткові заходи можуть передбачати посилення охорони громадського порядку та критичних об’єктів, обмеження певного руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірку документів у громадян.

Тепер рішення щодо введення надзвичайного стану в Україні мають підтримати народні депутати. Так, Верховна Рада розгляне це питання вже сьогодні, 23 лютого.

Що передбачає надзвичайний стан?

Надзвичайний стан – це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента.

Після цього відповідне рішення має підтримати Верховна Рада. Надзвичайний стан можуть ввести на термін від 30 до 60 днів. Якщо буде потреба, термін продовжать.

Надзвичайний стан передбачає:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборону страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський допустив можливість запровадження в Україні воєнного стану, якщо Росія розпочне повномасштабну військову агресію в бік України.

Львівський портал повідомляв, як вдома підготуватися до надзвичайної ситуації.

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