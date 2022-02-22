Як підготуватися до надзвичайної ситуації: поради ДСНС

Рятувальники радять запастися водою, їжею, ліками, зібрати речі й документи, заправити авто та розвідати, де розташоване найближче укриття. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила 10 порад для українців, як вдома підготуватися до надзвичайних подій.

«Наші рятувальники навчаються та тренуються нон-стоп, аби долати надзвичайні події, тож ми пропонуємо і вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту завдяки ось цій невеликій інфографіці, яку ми підготували для вас», – йдеться у повідомленні.

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Так, рятувальники радять громадянам дізнатися, де розташовані найближчі укриття, і перевірити стан підвального приміщення та наявність аварійного виходу. Крім того, українцям рекомендують зробити запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та поповнити аптечку необхідними ліками, що можуть знадобитися упродовж тривалого часу.

У ДСНС також закликали людей підготувати засоби пожежогасіння, подбати про альтернативні засоби освітлення приміщення (ліхтарики, свічки), підготувати засоби для приготування їжі. Також варто не забути зібрати найнеобхідніші речі та документи, якщо доведеться терміново евакуйовуватися або переходити до сховищ.

В межах підготовки вдома до надзвичайних ситуацій варто також подбати і про справний стан приватного транспорту та запас пального для вчасної евакуації з небезпечного району. А у холодну пору варто подумати і про альтернативний обігрів оселі, якщо вимкнуть опалення.

Як повідомляв Львівський портал, на Геопорталі Львова створили інтерактивну карту із доступними для містян укриттями на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Мапу укриттів у Львові шукайте за посиланням.

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