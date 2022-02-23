ЄС офіційно ввів санкції проти РФ за визнання «Л/ДНР»

У середу, 23 лютого, Європейський союз офіційно запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які проголосував за визнання самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Також до списку потрапили 27 фізичних та юридичних осіб Росії. Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄС.

Так, до санкційного списку потрапили усі депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати «ЛНР» та «ДНР». Зокрема, йдеться про 351 депутата. Однак, на сайті немає імен росіян, які потрапили під санкції.

«Такі рішення є незаконними та неприйнятними. (йдеться про визнання Росією «ЛНР» та «ДНР»). Вони порушують міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов’язання Росії та ще більше посилюють кризу», — заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Крім того, ЄС запровадила санкції щодо 27 високопоставлених осіб та організацій які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Серед них:

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члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;

банки і бізнесмени / олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;

старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

На сайті зазначено, що обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, заборона на поїздки, що застосовується до перелічених осіб, запобігає їм в’їзд або транзит через територію ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно Британія також запровадила пакет економічних санкцій проти Росії. За словами прем’єр-міністра Бориса Джонсона, жорсткі обмежувальні заходи стосуватимуться інтересів російського бізнесу, а не будуть спрямовані тільки на Донбас, Луганськ чи Донецьк. Зокрема, йдеться про санкції проти п’яти російських банків та активи деяких фізичних осіб.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

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