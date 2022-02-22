Верховна Рада просить ввести додаткові санкції проти Росії

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації та її керівництва через визнання самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Про це пише Українська правда.

За ухвалення відповідної установи проголосували 336 народних обранців.

«Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн – учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України», – йдеться у документі.

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У заяві ВР наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово окупованих Російською Федерацією, залишаються невід‘ємною частиною території України.

Тож український парламент звертається до іноземних держав, міжнародних та регіональних організації із закликом не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б витлумачити як їх визнання.

Відтак Верховна Рада закликає міжнародну спільноту запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові, персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва, аби зупинити збройну агресію проти України та запобігти подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі.

Зокрема, заморозити запуск «Північного потоку-2», відключити РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), а також заборонити експорт до Росії високих технологій.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

Пізніше Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив парламенту країни пакет економічних санкцій проти Росії. Жорсткі обмежувальні заходи стосуватимуться п’яти російських банків та активів деяких фізичних осіб.

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