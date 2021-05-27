Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планують почати влітку

Будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій,13 у Львові планують розпочати вже цьогоріч влітку. Про це повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко.

За його словами, наразі тривають процедури Європейського банку реконструкції та розвитку, які передують підписанню контракту з генеральним підрядником, що має будувати сміттєпереробний комплекс у Львові.

Передбачається, що підписання угоди відбудеться найближчим часом, відтак, як запевняє Святослав Євтушенко, влітку розпочнеться будівництво заводу.

«Ми плануємо, що будівництво заводу з переробки ТПВ розпочнеться вже влітку цього року. Зараз у нас є стадія остаточного узгодження і укладання угоди. Тривалість будівництва – 2 роки (24 місяці). До того ж нарешті всі судові процеси завершені і ніяких юридичних перешкод для будівництва майбутнього заводу немає», – цитує пресслужба ЛМР Святослава Євтушенка.

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Як писав Львівський портал, міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називав різні дати старту будівництва сміттєпереробного заводу: спочатку його мали розпочати з 2019 року, потім мер відтермінував цей процес до осені 2019-го. Згодом у мерії заявили, що саме будівництво має розпочатися до кінця 2020 року.

Нагадаємо, проєкт сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 вже пройшов комплексну державну будівельну експертизу, а також отримав висновок Мінекології, яке підтвердило безпечність майбутнього комплексу.

Ще влітку 2018 року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Потім свої технічні пропозиції щодо будівництва надіслали чотири учасники тендеру. Тендер оголосили влітку 2018 року. Торік у жовтні ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові. Ним став консорціум компаній WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB (Нідерланди, Литва).

Детальніше про сміттєвий завод читайте у нашому матеріалі «Екологічне лихо чи прорив? Яким буде новий сміттєпереробний завод і станція компостування у Львові».

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Фото: ЛМР