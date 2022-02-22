ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині – 821 новий хворий на Covid

Ольга Денисяка

|

Станом на ранок 22 лютого на Львівщині виявили 821 новий випадок коронавірусу. При цьому одужали 2 536 людей та 12 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірус в області виявили у 301 782 осіб. За 21 лютого лабораторні центри провели 1106 ПЛР-тестів, з яких 821 – позитивний. Серед них львів’ян – 161. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6545 людини (+12 за останню добу). Побороти недугу зуміли 236 967 пацієнт (+2 536 за минулу добу).

Нагадаємо, раніше три тижні поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2 000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Реклама партнерів

Проте пізніше епідеміологи заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останній тиждень на Львівщині фіксують меншу кількість хворих та нижчий рівень госпіталізацій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів