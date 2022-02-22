На Львівщині – 821 новий хворий на Covid

Станом на ранок 22 лютого на Львівщині виявили 821 новий випадок коронавірусу. При цьому одужали 2 536 людей та 12 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірус в області виявили у 301 782 осіб. За 21 лютого лабораторні центри провели 1106 ПЛР-тестів, з яких 821 – позитивний. Серед них львів’ян – 161. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6545 людини (+12 за останню добу). Побороти недугу зуміли 236 967 пацієнт (+2 536 за минулу добу).

Нагадаємо, раніше три тижні поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2 000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

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Проте пізніше епідеміологи заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останній тиждень на Львівщині фіксують меншу кількість хворих та нижчий рівень госпіталізацій.

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