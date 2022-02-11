У лікарнях Львівщини поменшало хворих на Covid

В області фіксують зменшення госпіталізацій серед дорослих та зниження захворюваності на Covid-19 серед дитячого населення. Водночас кількість нових інфікувань залишається стабільно високою. Про це під час брифінгу 11 лютого розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу

Відтак, епідемічна ситуація із захворюванням на коронавірус в області залишається контрольованою.

«Попри те, що захворюваність на Львівщині тримається на досить високому рівні, останні дні у нас нема тенденції до росту. Але говорити про те, що ми вийшли на пік і йдемо на спад коронавірусної хвороби, на жаль, не доводиться. Для остаточних висновків нам потрібно ще 5-7 днів позитивної тенденції», – зазначив керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Однак, Львівщина надалі перевищує два показники епіднебезпеки. Так, коефіцієнт виявлення нових інфікувань в області тримається вище 25%. Крім того, кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення у нас перевищує 60%.

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Проте, є позитивна тенденція до зменшення кількості госпіталізацій. Загалом станом на 11 лютого на стаціонарному лікуванні перебувають 2082 пацієнти. Серед них ­– 150 осіб лікуються в реанімації, ще 34 людини підключені до ШВЛ. Водночас ліжкова мережа завантажена ковідними хворими на 39%.

Менше хворіти на коронавірус почали і діти. В першу чергу, це видно по зменшенню завантаженості дитячих лікарень. Зараз в стаціонарах області перебуває близько 110-115 дітей. Також зафіксовано менше звернень до дитячих лікарів з приводу коронавірусної інфекції.

Якщо така тенденція зберігатиметься, то з 14 лютого до навчання зможуть повернутися 5-11 класи. Нагадаємо, що відповідно до рішення обласної комісії ТЕБ і НС молодша школа вийшла з «дистанційки» з понеділка, 7 лютого.

Незважаючи на стабілізацію захворюваності та рівня госпіталізації, мешканців все одно закликають вакцинуватись. Нагадують і про бустерну дозу, яку можна вводити навіть особам, які нещодавно перехворіли на коронавірус. Варто витримати тільки 28-денну перерву з моменту одужання.

Загалом на Львівщині вже 1 мільйон 28 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а близько 980 тисяч мешканців області вже повністю вакциновані. При цьому понад 26 тисяч осіб щепилися бустерною дозою.

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

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