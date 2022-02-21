Після визнання Росією «Л/ДНР» Зеленський поговорив з Байденом

На тлі визнання Росією «Л/ДНР» Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

«Обговорили події останніх годин із Джо Байденом. Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони», – повідомив Зеленський.

Також президент додав, що у нього запланована розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». Підписати указ Путіна до Москви приїхали і ватажки «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Він вкотре заявив, що нібито Україна не бажає виконувати Мінські домовленості і не зацікавлена в мирному вирішенні конфлікту.

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Своєю чергою Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорення цієї постанови Держдуми РФ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що заклик визнати «Л/ДНР» порушує Мінські домовленості та підриває процес мирного врегулювання.

Що зараз на Донбасі?

З 17 лютого в зоні бойових дій на Донбасі значно збільшилася кількість обстрілів. Бойовики за добу десятки разів порушують режим «тиші» (а 19 лютого була понад сотня порушень), водночас заявляючи про «атаку» з українського боку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія готує теракти на окупованих територіях Донбасу, жертвами яких мають стати мирні жителі. За його словами, Москва прагне використати це як привід для звинувачення України та введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом «миротворців».

Також починаючи з 18 лютого, коли ватажки ОРДЛО почали примусову евакуацію жителів окупованої частини Донбасу до Росії, російські медіа усе частіше поширюють фейки – то про вибухи в Донецьку та Луганську, то про плани України наступати, то про нібито українські снаряди на території РФ. Україна та західні розвідки попереджали, що Росія може використати фейки для повномасштабного вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.