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Ватажки бойовиків ОРДЛО оголосили загальну мобілізацію місцевих жителів

Ірина Марчук

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Очільники самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про проведення загальної мобілізації. Про це йдеться в указі Пасічника та відеозвернення Пушиліна.

В указі до «ЛНР» йдеться про що чоловікам віком від 18 до 55 років заборонено виїжджати за межі території «республіки».

Крім того, у тексті сказано про те, аби наділити виконавчі органи державної влади повноваженнями забирати у підприємств, установ, організацій та громадян транспортні засоби та інші речі, які нібито «необхідні для потреб оборони».

Водночас, ватажок ДНР заявив: «Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати. Сьогодні мною підписано указ про загальну мобілізацію».

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Також Пушилін закликав усіх чоловік, самопроголошеної «ДНР», що здатні тримати зброю в руках «встати на захист своїх сімей, дітей, дружин, матерів». Та додав, що терористи «захистять» Донбас та «всіх російських людей».

До слова, у п’ятницю, 18 лютого, ватажок ДНР – Денис Пушилін оголосив про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії. Згодом, самопроголошений очільник  так званої «ЛНР» – Леонід Пасічник також проголосив масову евакуацію.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку російських окупантів на Донбасі. Відтак, станом на ранок 19 лютого, бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню.

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