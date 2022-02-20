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Російські окупанти вбили ще одного українського бійця на Донбасі

Ірина Марчук

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У суботу, 19 лютого, бойовики поранили ще одного українського захисника. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.

Згодом, голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу бойовиків загинув 34-річний військовослужбовець із Вінниці Денис Кононенко.

Відомо, що загиблий був водієм мотопіхотної роти. У нього залишились син та батьки.

Крім Дениса Коненка, у суботу, 19 лютого, бойовики вбили ще одного українського бійця – Антона Сидорова. Загиблий був капітаном 30 окремої механізованої бригади. До того ж, у 2011 році він закінчив академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У нього жінка та троє доньок: 11 та 7 років, а найменшій ще не було шести місяців.

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Нагадаємо, що упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів на Донбасі. У суботу, 19 лютого, російські військові 122 рази розстрілювали українські позиції.  Із них – 108 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як писав Львівський портал, 17 лютого, російські окупаційні війська активізувались. Того дня вони 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення

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