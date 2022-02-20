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Нідерланди переносять своє посольство до Львова

Ірина Марчук

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Посольство Нідерландів в Україні вирішило перенести свою діяльність з Києва до Львова. Про це повідомляє місцеве ЗМІ NOS, з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни.

У МЗС Нідерландів пояснили, що таке рішення ухвалили з міркувань безпеки. Тиждень тому частина посольства уже переїхала до Львова, де  створили центр підтримки своїх громадян.

Водночас, у міністерстві поки не можуть сказати, скільки працівників посольства продовжують перебувати у Києві.

Як повідомляв, посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. Крім того, раніше про переїзд оголосили Німеччина, ІзраїльКанада та Австралії. Уряди цих країн остерігаються російської загрози. До того ж, керівництво НАТО також вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя.

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Окрім того, через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

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