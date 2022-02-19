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НАТО переводить персонал українського представництва до Львова та Брюсселя

Ірина Марчук

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Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя через ймовірне вторгнення Росії в Україну Про це повідомляє Суспільне.

«НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя», – ідеться в повідомленні пресслужби НАТО.

Водночас, офіси НАТО в Україні продовжать свою роботу.

Також в Альянсі вкотре закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.

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Водночас, посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. Крім того, раніше про переїзд оголосили Німеччина, Ізраїль, Канада та Австралії. Уряди цих країн остерігаються російської загрози. Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

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