Окупанти вбили українського військового на Донбасі

У суботу, 19 лютого, внаслідок обстрілів у зоні проведення бойових дій на Донбасі загинув український військовий. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.

За інформацією Української правди, загиблим виявився військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади, капітан Антон Сидоров. Він загинув близько 7 години ранку біля селища Миронівське, Бахмутського району.

Відомо, що 35-річний капітан Сидоров був помічником начальника штабу – начальником розвідки 30 окремої механізованої бригади (військова частина А0409 у Новоград-Волинську). Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне із життям.

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Водночас, у зоні бойових дій на Донбасі, станом на 09:00, 19 лютого, бойовики уже 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.

Крім того, на Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10». Його використовують для спостереження у важкодоступній місцевості.

У пресцентрі наголошують, що окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями, російські військові хочуть, аби підрозділи Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь, аби в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

«Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права», – наголосили в пресцентрі.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку російських окупантів на Донбасі. Відтак, станом на ранок 19 лютого, бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як писав Львівський портал, 17 лютого, російські окупаційні війська активізувались. Того дня вони 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення Збройні сили України, приховуючи цим власні дії.

Зокрема, російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії. Їх доправили до лікарні.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстріл пошкодив будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Також обстріл пошкодив житловий будинок у Врубівці.

Додамо, що обстріли дитсадка та школи на Луганщині розслідують як теракт.

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