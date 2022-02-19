Загострення на Донбасі: бойовики 66 разів відкривали вогонь

Впродовж минулої доби, 18 лютого, російські найманці активізувались та 66 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Про це йдеться у Facebook ООС.

Загострення на Донбасі триває від 17 лютого. Відтак, станом на 07:00, 18 лютого, російські збройні найманці обстріляли Попасну, Золоте-2, Лопаскине, Новоташківське, Водяне та Широкіне з мінометів калібру 120 мм.

Двічі бойовики обстріляли Болотне та Новоолександрівку, з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, Новогнатівку, з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, Світлодарськ з мінометів калібру 120 мм та Новогригорівку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Чотири рази ворог обстріляв Піщане з мінометів калібру 120 мм та Щастя з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів. Тричі – Старогнатівку та Новотроїцьке з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. А також Нью-Йорк, там, бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

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Крім того, бойовики 11 разів стріляли в Луганське з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

З початку доби 18 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли:

Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм;

Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів;

Південне – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів;

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – з мінометів калібру 82 мм;

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів;

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм;

Артема – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів;

Золоте – 4 з мінометів калібру 82 мм;

Марїнку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм;

Миколаївку – з мінометів калібру 82 мм;

Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів;

Болотне – мінометів калібру 82 мм;

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед наших військовослужбовців немає.

Крім того, на Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10». Його використовують для спостереження у важкодоступній місцевості.

До того ж, вчора, 18 лютого, російські найманці обстріляли конвой із гуманітарною допомогою на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Щастя». Бойовики застосували міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих немає.

Додамо, станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як писав Львівський портал, 17 лютого, російські окупаційні війська активізувались. Того дня вони 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення Збройні сили України, приховуючи цим власні дії.

Зокрема, російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії. Їх доправили до лікарні.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстріл пошкодив будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Також обстріл пошкодив житловий будинок у Врубівці.

Додамо, що обстріли дитсадка та школи на Луганщині розслідують як теракт.

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