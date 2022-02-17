Окупанти обстріляли Станицю Луганську: снаряд потрапив у дитсадок

Зранку 17 лютого російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Станицю Луанську на Луганщині. Один зі снарядів потрапив у дитсадок. Двоє людей отримали контузії. Про це йдеться у Facebook пресштабу ООС.

Терористи застосували важке артилерійськое озброєння і снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії.

Водночас волонтери фонду «Повернись живим» повідомили, що під час обстрілу в дитсадку перебували діти, а контузії отримали дві жінки.

В ООС також повідомили, що ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

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Як повідомляв Львівський портал, у середу, 16 лютого, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

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