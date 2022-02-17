ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти обстріляли Станицю Луганську: снаряд потрапив у дитсадок

Ольга Денисяка

|

Зранку 17 лютого російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Станицю Луанську на Луганщині. Один зі снарядів потрапив у дитсадок. Двоє людей отримали контузії. Про це йдеться у Facebook пресштабу ООС.

Терористи застосували важке артилерійськое озброєння і снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії.

Водночас волонтери фонду «Повернись живим» повідомили, що під час обстрілу в дитсадку перебували діти, а контузії отримали дві жінки.

В ООС також повідомили, що ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Як повідомляв Львівський портал, у середу, 16 лютого, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів