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Covid виявили ще у 1490 мешканців Львівщини

Аліса Белей

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Станом на ранок п’ятниці, 18 лютого, на Львівщині виявили 1 490 нових хворих на коронавірус. Водночас одужали 2 117 людей, ще 17 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірус на Львівщині підхопили вже 231 239 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 1 756 ПЛР-тестів, з яких позитивними виявились 1 490.

За даними Львівської ОДА, всіх нових хворих минулої доби виявили:

  • Дрогобицький – 90  
  • Золочівський – 180  
  • Львівський – 775 (м. Львів – 483)
  • Самбірський – 41  
  • Стрийський – 196  
  • Яворівський – 134 
  • Червоноградський – 74  

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6 503 людини (+17 за останню добу). Побороти недугу зуміли 231 239 пацієнтів (+2 117 за минулу добу).

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Окрім того, за добу, що минула, з діагнозом Covid-19 на Львівщині госпіталізували 119 осіб. Скерували на самоізоляцію – 1128 осіб. В реанімації перебуває 130 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 49.

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2 000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Епідеміологи вже заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останні дні на Львівщині фіксують меншу кількість хворих.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 63 випадки «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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