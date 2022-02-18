Біля кордонів України залишається 149 тис. російських військових

Підрозділи російських військ поблизу України налічують близько 129 тисяч наземного компонента, а разом із флотом та авіацією їхня кількість сягає приблизно 149 тисяч. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час свого виступу перед Верховною Радою 18 лютого, пише hromadske.

Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив відведення Росією військ від кордону України, зазначивши, що відбувається лише їхнє пересування.

«Оскільки російські навчання в Білорусі, інших регіонах і в Чорному морі перебувають в активній фазі, основну мас військ уже стягнуто. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб», – сказав він.

Міністр додав, що найближчими днями очікується вихід у Чорне море ще трьох російських кораблів. Резніков зазначив, що разом із цим у Росії тривають навчання Росгвардії «Заслон-2022», які теж перебувають у полі зору України.

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Очільник Міноборони констатував, що наразі відведення російських військ від українських кордонів не відбувається.

Окрім того, міністр закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про те, що Україна нібито готує наступ на Донбасі.

«Вкотре наголошую: Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії щодо ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни, і ми не будемо наражати їх на небезпеку», – сказав Резніков.

Додамо, що раніше була інформація, що деякі російські підрозділи вже завершили військові навчання в Білорусі: зокрема, підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу Росії готуються вирушити назад.

Нагадаємо, з початку доби 17 лютого бойовики на Донбасі активізували обстріли. За минулу добу вони 60 разів відкривали вогонь. А станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як писав Львівський портал, впродовж дня 17 лютого станом на 22:00 російські окупаційні війська активізувалися та 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що через можливе загострення в деяких населених пунктах на окупованих територіях бойовики планують евакуацію місцевого населення.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення Збройні сили України, приховуючи цим власні дії.

Зокрема, російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії. Їх доправили до лікарні.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстріл пошкодив будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Також обстріл пошкодив житловий будинок у Врубівці.