Бойовики на Донбасі планують евакуацію місцевих та провокації, – очільник ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що через можливе загострення в деяких населених пунктах на окупованих територіях бойовики планують евакуацію місцевого населення. Про це він повідомив у зверненні у Facebook.

Так, за інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

Валерій Залужний наголосив: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Дії мають винятково оборонний характер

«Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій», – запевнив Валерій Залужний.

Реклама партнерів

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого.

Як писав Львівський портал, впродовж дня 17 лютого російські окупаційні війська активізувалися та 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення Збройні сили України, приховуючи цим власні дії.

Зокрема, російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії. Їх доправили до лікарні.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстріл пошкодив будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Також обстріл пошкодив житловий будинок у Врубівці.