Львівська облрада виділила 5 млн грн на тероборону

У середу, 16 лютого, під час позачергової сесії депутати Львівської обласної ради виділили 5 млн грн на потреби сил територіальної оборони області. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі облради.

Своїм рішенням депутати внесли зміни до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» та скерували 5 млн грн для потреб сил територіальної оборони області.

Зазначимо, досі облрада та ОДА не могли порозумітись щодо того, скільки саме потрібно виділити коштів на організацію повноцінної територіальної оборони на Львівщині. У ЛОДА говорили про 5 млн грн, тоді як керівник тероборони – про 18 млн грн.

Як повідомив командир 103-ї Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» Валерій Курко, укомплектування сил тероборони області вже виконали на 70%, та почали забезпечувати батальйони зброєю.

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Також депутати передали на потреби територіальної оборони приміщення відділення паліативної допомоги Немирівської міської лікарні площею 754 м2. Там розміститься Яворівський батальйон 103-ї бригади.

Окрім того, під час сесії депутати заслухали інформацію про стан готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів при надзвичайній ситуації.

Так, начальник Головного управління ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін заявив, що рятувальники готові до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та виконання аварійно-рятувальних робіт. У разі необхідності кількість ндзвичайників можуть збільшити вдвічі.

Водночас начальник головного управління національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський зазначив, що від 14 лютого поліцію перевели на посилений режим несення служби. Наразі в області не спостерігається загострення криміногенної ситуації.

Своєю чергою начальник Львівського прикордонного загону Анатолія Федорчука запевнив, що державний кордон зараз охороняють у звичному режимі, а черг немає.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відніс Львівщину до «проблемних областей» за підготовкою до тероборони. Річ у тім, що для розміщення військових частин в області досі не передали необхідні приміщення.

Станом на 10 лютого у ЛОДА відзвітували, що відповідні локації вже визначили, приміщення розташовані у Стрийському районі. Проте їх ще потрібно відремонтувати, на ці роботи потрібно від 1,5 до 2 млн грн.

Серед основних вимог щодо приміщень під потреби тероборони – наявність робочих кабінетів, територій для зберігання техніки, складських приміщень та близькість до районних центрів (не більше 10 км).

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.

Як писав Львівський портал, Львів також ще не встиг виділити кошти на територіальну оборону. Через спалах коронавірусу депутати два тижні не могли зібратися на пленарне засідання. Найімовірніше, воно відбудеться цього четверга, 17 лютого.

Наразі Львівська міськрада затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим умінням та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

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