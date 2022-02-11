Львівщина – серед проблемних областей за підготовкою до тероборони, – ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний назвав області, де є «проблемні питання» під час процесу підготовки до тероборони. Серед них є Львівщина. Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові, повідомляє Укрінформ.

За його словами, в Україні є 160 майнових комплексів, де необхідно розмістити військові частини тероборони. Однак наразі лише у 88 розміщені військові частини. Серед них у 25 вже триває обладнання кімнат зберігання зброї.

Зокрема, зараз триває погодження щодо розміщення військових частин на 13 майнових комплексах, ще на 18 комплексах триває процес укладення договорів. Однак для 16 частин взагалі не визначили місця розміщення. Відтак є регіони з «проблемними питаннями», серед таких областей Залужний назвав Львівщину.

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«Для 16 військових частин взагалі не визначено на сьогодні майнових комплексів на розміщення, на жаль. Сподіваюсь, що на цих локаціях питання буде вирішено. Є проблеми частково у Донецький, Одеській, Львівській, Рівненській, Київській областях, а також у місті Київ», – сказав Залужний.

Валерій Залужний додав, що найнижчий рівень підготовки територіальної оборони наразі спостерігається в Києві, Маріуполі, Одесі, Рівному та Київській області.

Окрім того, президент Володимир Зеленський закликав голів обласних державних адміністрацій, у яких спостерігається низька організація територіальної оборони, за два тижні разом із військовими вийти на належний рівень підготовки. Інакше будуть кадрові зміни. Зеленський додав, що немає часу «щось шукати, вирішувати, займатись, грати в політику».

Водночас, як повідомили в пресслужбі Львівської ОДА, у Стрийському районі Львівщини наразі обрали локацію, де розмістять сили тероборони. 10 лютого це приміщеня перевірила інфспекція з Львівської ОДА, яка заявила, що «комплектація відбувається на належному рівні».

«Локацію вже обрали. Проєктно-кошторисна документація на ремонт також готова. Йдеться орієнтовно про 1,5 – 2 млн гривень. Це кошти з державного бюджету (Міністерства оборони) та кошти територіальної громади. Хочу зазначити, що комплектація управління Штабу батальйону на Стрийщині відбувається на належному рівні», – заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

До основних вимог щодо приміщень належить: наявність робочих кабінетів, територій для зберігання техніки, складських приміщень та близькість до районних центрів (не більше 10 км).

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони.

Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.

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