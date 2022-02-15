На Львівщині прокинулись палії сухостою

Як тільки на Львівщині розтанув сніг, мешканці взялися активно палити суху траву. Протягом вівторка, 14 лютого, рятувальникам довелося загасити 12 таких пожеж. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, на Львівщині почали фіксували перші у 2022 році пожежі сухостою. Протягом доби 14 лютого рятувальники загасили 12 таких пожеж на території області. Загалом вогонь знищив суху траву та чагарник окремими осередками площею 0,7 га.

«Спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів. Будьте свідомі, бережіть себе і природу!», – наголошують у ДСНС. Реклама партнерів

Зазначимо, в Україні у 18 разів збільшили розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Нагадаємо, зазвичай як тільки сходить сніг, на Львівщині активізовуються палїі сухої трави. Рятувальникам доводиться гасити від кількох до десятків таких пожеж щодня. Торік масово палити суху траву мешканці області почали на початку березня.

Найбільше пожеж сухостою, які у 2021-му довелося гасити рятувальникам за добу на Львівщині, – 121. Не зупиняє паліїв на Львівщині навіть літня 30-градусна спека.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи оплачує лише невелика частина з них. Торік це зробили

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.