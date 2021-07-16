Попри спеку мешканці Львівщини продовжують палити суху траву

30-градусна спека не стала на заваді паліям трави на Львівщині. Протягом четверга, 15 липня, на території області вигоріло майже 2 га землі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Минулої доби рятувальникам довелось гасити шість пожеж на відкритих територіях. Суху траву підпалювали у Дрогобицькому, Стрийському та Яворівському районах. Загалом вигоріло 1,9 га землі.

Надзвичайники зауважують: незважаючи на застереження ДСНС і штрафи, мешканці Львівщини продовжують спалювати суху рослинність та сміття, як на своїх присадибних ділянках так і в полі.

Не зупинила паліїв на Львівщині й літня спека – так, 15 липня повітря нагрілось до 30-33 градусів тепла. Через такі температурні показники на території області вже близько тижня зберігається надзвичайна пожежна небезпека. А день перед цим, у середу, 14 липня, Львів встановив новий температурний рекорд.

Реклама партнерів

Спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили ще 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 11 квітня надзвичайники ліквідували 120 займань сухостою.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи палії наразі оплатили тільки на 20%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.