16 лютого Львівська облрада збереться на позачергову сесію через тероборону

У середу, 16 лютого, депутати Львівської обласної ради зберуться на позачергову сесію, аби виділити 5 млн грн на територіальну оборону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облради.

Рішення про скликання позачергової сесії Львівської обласної ради президія ухвалила у вівторок, 15 лютого. Відтак вже 16 лютого депутати мають виділити 5 млн грн на фінансування Сил територіальної оборони, а також передати її органам приміщення в користування.

Зазначимо, досі облрада та ОДА не могли порозумітись щодо того, скільки саме потрібно виділити коштів на організацію повноцінної територіальної оборони на Львівщині. У ЛОДА говорили про 5 млн грн, тоді як керівник тероборони – про 18 млн грн.

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Крім того, обранці громади заслухають інформацію про стан готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів при надзвичайній ситуації. Також із відповідними доповідями виступлять керівники низки силових структур та стратегічних підприємств.

Також депутати Львівської облради розглянуть звернення до вищих органів держвлади, зокрема щодо спрощення процедури закупівель для структур територіальної оборони України.

Наступне чергове засідання сесії Львівської обласної ради відбудеться 1 березня.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відніс Львівщину до «проблемних областей» за підготовкою до тероборони. Річ у тім, що для розміщення військових частин в області досі не передали необхідні приміщення.

Станом на 10 лютого у ЛОДА відзвітували, що відповідні локації вже визначили, приміщення розташовані у Стрийському районі. Проте їх ще потрібно відремонтувати, на ці роботи потрібно від 1,5 до 2 млн грн.

Серед основних вимог щодо приміщень під потреби тероборони – наявність робочих кабінетів, територій для зберігання техніки, складських приміщень та близькість до районних центрів (не більше 10 км).

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.

Як писав Львівський портал, Львів також ще не встиг виділити кошти на територіальну оборону. Через спалах коронавірусу депутати два тижні не могли зібратися на пленарне засідання. Найімовірніше, воно відбудеться цього четверга, 17 лютого.

Наразі Львівська міськрада затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим умінням та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

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