З початку старту програми «єПідтримка» українці встигли використати 3 млрд грн коштів, отриманих за вакцинацію від Covid-19. Про це йдеться на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак, за 2 місяці існування «єПідтримки» вакциновані українці вже витратили 3 млрд грн «ковідної тисячі». Загалом на отримання 1000 грн в додатку «Дія» подали заявки більше 8,6 млн громадян. Водночас в межах програми вже оформили 9,7 млн карток.

Уряд постійно розширює перелік товарів і послуг, на які можна витратити 1000 грн за вакцинацію. Так, з 14 лютого вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть витратити «ковідну тисячу» на оплату комунальних послуг. Крім того, українці старші 14 років від сьогодні можуть сплатити цими коштами за передплату друкованих видань на «Укрпошті».

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Що таке «єПідтримка»?

«єПідтримка» – це програма, за якою повністю вакциновані українці можуть отримати тисячу гривень. Українці, які зроблять третє, бустерне, щеплення від коронавірусу, отримають ще 500 гривень.

Гроші з кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Кошти не оподатковуються і не завадять субсидіям. Подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили за ці гроші купувати ліки. Згодом до переліку послуг, за які можна розрахуватися «ковідною тисячею», додали оплату комуналки та передплату друкованих видань.

Нещодавно тисячу за вакцинацію дозволили витрачати і підліткам. Тепер вони зможуть ці гроші скерувати на освітні послуги, позашкільні заняття, канцтовари та спортивний інвентар. Також «ковідною тисячею» можна буде оплатити перебування дитини у літньому чи спортивному таборі.

Раніше повністю вакциновані українці могли витратити тисячу гривень з «єПідтримки» за чотири місяці, однак термін дії виплати збільшили до дев’яти місяців. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

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