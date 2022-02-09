Уряд збільшив термін дії «ковідної тисячі»

Кабінет міністрів збільшив термін дії тисячі за вакцинацію з чотирьох до дев’яти місяців. Також 500 грн за третю, бустерну, дозу можна буде отримати з 14 березня. Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 9 лютого.

Раніше повністю вакциновані українці могли витратити тисячу гривень з «єПідтримки» за чотири місяці, а тепер термін дії виплати збільшили до дев’яти місяців. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Також з 14 березня українці, які зроблять третє, бустерне, щеплення від коронавірусу, зможуть отримати ще 500 гривень в межах програми «єПідтримка».

Окрім того, Кабмін дозволив людям від 60 років та людям з інвалідністю першої та другої груп оплачувати комунальні послуги «ковідною тисячею».

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Що таке єПідтримка?

«єПідтримка» – це програма за якою повністю вакциновані українці можуть отримати тисячу гривень. Гроші із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку. Подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.