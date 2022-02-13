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Торгові центри Львова мінують третій день підряд

Оксана Попович

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У неділю, 13 лютого, невідомий повідомив про замінування торгово-розважальних центрів Львова. Про це Львівському порталу розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Так, інформація про замінування львівських торгових центрів надійшла орієнтовно о 12:30. Відтоді з усіх ТРЦ евакуйовують відвідувачів та персонал.

Зі соцмереж стало відомо, що евакуація проводиться із ТРЦ Forum Lviv, Victoria Gardens та ТЦ «Скриня». Поліція перевіряє інформацію про замінування.

Нагадаємо, зі середини січня на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

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Згодом вибухівку нібито закладали в офісі «Львівгазу», в коледжі на Сихові, відділеннях «ПриватБанку», у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів». Нещодавно анонім навіть «мінував» низку вулиць у Львові.

Також 11 лютого правоохоронці шукали вибухівку у всіх школах, дитсадках і торгово-розважальних центрах. Відтак, довелося перевірити 340 адрес та евакуювати тисячі людей. Вже наступного дня, 12 лютого, знову надійшло фейкове повідомлення про замінування усіх ТРЦ Львова.

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