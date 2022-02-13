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Папа Римський помолився за мир в Україні

Оксана Попович

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У неділю, 13 лютого, на площі Святого Петра у Римі Папа Франциск провів мовчазну молитву за мир в Україні. Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Папа Римський на площі Святого Петра висловив стурбованість тривожними новинами з України. Тому він звернувся до тисяч людей, які зібралися для його щотижневого звернення і благословення.

«У кожному зусиллі, спрямованому на пошук миру, я покладаю надію на заступництво Діви Марії та совість відповідальних політиків… Давайте помолимося в тиші», – сказав Папа.

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Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Останніми тижнями загроза російського вторгнення стала набагато ближчою. Відтак, командувач ООС спрогнозував вторгнення Росії в Україну вже 20 лютого. Натомість американська розвідка назвала два можливі сценарії військового вторгнення РФ та дату нападу на Україну.

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