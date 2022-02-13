На Львівщині вдвічі менше нових випадків коронавірусу

Станом на ранок неділі, 13 лютого, на Львівщині виявили 1195 нових хворих на коронавірус, що майже вдвічі менше показника попередньої доби. Водночас одужали 506 людей, ще 9 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

Загалом коронавірус на Львівщині підхопили вже 293 316 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 1502 ПЛР-тести, з яких позитивними виявились 1195, тобто майже 80% від усіх зроблених досліджень.

За даними Львівської ОДА, всіх нових хворих минулої доби виявили:

Дрогобицький район – 95

Золочівський район – 81

Львівський район – 690 (м. Львів – 493)

Самбірський район – 7

Стрийський район – 129

Яворівський район – 129

Червоноградський район – 64

Також минулої доби на Львівщині госпіталізували 108 хворих, ще 940 людей скерували на самоізоляцію.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6403 людини (+9 за останню добу). Побороти недугу зуміли 224 340 пацієнтів (+506 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксували не менше, ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 63 випадки «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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