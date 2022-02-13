Латвія готова прийняти до 10 тисяч біженців з України

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало план на випадок прибуття великої кількості українців внаслідок вторгнення російських військ. Про це заявила міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва, пише УНІАН.

Так, Марія Голубєва наголосила, що зараз не варто фокусуватися на кількості людей, яку Латвія могла б прийняти. Однак, політикиня вважає, що варто розуміти, де і як розмістити до 10 тисяч осіб.

«У Латвії є план на випадок, якщо в нашу країну раптом попрямує великий потік біженців. Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що в України специфічні обставини. По-перше, в неї є безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність», – повідомила латвійська міністерка.

Голубєва додала, що латвійці з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо відбудеться війна.

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Раніше Міністерство закордонних справ Латвії закликало своїх громадян найближчим часом залишити Україну. Як зазначили у міністерстві, для виїзду з України можна використати будь-який з найдоступніших безпечних видів транспорту — повітряні чи наземні маршрути, які ведуть до країн ЄС чи НАТО чи через них.

Нагадаємо, що американська розвідка вважає, що російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак, через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові. Крім того, про намір перенести своє консульство до Львова заявила Німеччина, Канада та Австралія.

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