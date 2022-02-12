Трагедія на «Південмаші»: адвокати Рябчука говорять про його звільнення

Захисники підозрюваного у розстрілі 5 людей на території «Південмашу» в Дніпрі Артемія Рябчука говорять, що жодна з версій слідства не відповідає дійсності. Також вони впевнені, що їх підзахисний буде звільнений. Про це на пресконференції заявили адвокати Рябчука, пише Суспільне.

За словами адвоката підозрюваного Дмитра Павліченка, зараз триває розслідування трагедії на «Південмаші». Тож вина Артема Рябчука у розстрілі нацгвардійців поки не встановлена, а тому ніхто не має права називати його винним.

«Вина Артема на сьогодні ніким не доведена і не буде доведена. Я даю 101%, що він буде звільнений», – запевнив захисник.

Інший адвокат нацгардійця Таміла Ульянова додала, що права Рябчука порушували з моменту його затримання. Зокрема, він не був попереджений про свої права, чим правоохоронні органи порушили його право на захист.

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«Нещодавно, під час побачення з підзахисним, він повідомив, що до нього намагалося пройти керівництво підрозділу Нацгвардії, де й досі числиться Артем. І вони намагалися пройти за дозволом слідчого Сілюка Андрія», – розповіла представниця захисту.

Також захисники не задоволені їх інформуванням щодо ходу слідства, адже отримують лише частину матеріалів. Решту – дізнаються зі ЗМІ.

Відтак, третій адвокат підозрюваного Денис Гордєєв додав, що «жодна з трьох версій від сторони обвинувачення у тому формулюванні, в якій вони подають, не відповідають дійсності». Він зазначив, що Рябчук налаштований на боротьбу не заради себе, а заради всіх, хто постраждав від дідівщини.

Насамкінець адвокат зазначив, що Артем Рябчук перебуває у задовільному фізичному стані і не планує вкоротити собі віку.

Як писав Львівський портал, вночі 27 січня у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова, після чого втік зі зброєю. Загинули п’ятеро військових, за життя ще п’ятьох борються медики. Згодом правоохоронці спіймали Рябчука у передмісті Дніпра.

В МВС заявили, що спецкомісія буде вивчати всі обставини трагедії, мотиви жорстокого вбивства, а також психічний стан Артемія Рябчука. Останній нещодавно відмовився від своїх попередніх свідчень.

Водночас глава МВС Денис Монастирський визнав, що в Україні необхідно переглянути умови та особливості строкової військової служби, а всі недоліки «кардинально змінювати», аби подібні випадки більше не повторилися.

Також ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, яка призвела до трагедії. Згодом спеціальна слідча комісія МВС виявила низку порушень у військовій частині, де сталася трагедія.

Наразі слідчі розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі. Проте основною версією слідства залишаються нестатутні відносини у військовій частині.

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