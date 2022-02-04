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Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від свідчень

Наталя Дуляба

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Нацгвардієць Артемій Рябчук, якого обґрунтовано підозрюють в убивстві п’ятьох колег на території заводу «Південмаш» у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень. Про це пише Українська правда із посиланням на коментар ДБР.

Так, дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з заявою з відмовою від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування. Адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази. Слідство триває. Щодо начебто психологічного тиску на підозрюваного, то це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР  працюють виключно у межах чинного законодавства», – прокоментували у Держбюро розслідувань.

Водночас адвокат Ігор Степанов у коментарі Радіо Свобода повідомив, що подав заяви до ДБР та військової прокуратури, якими вимагає визнати Рябчука потерпілим та вимагає відкрити кримінальне провадження для розслідування ситуації у військовій частині.

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Також Степанов заявив, що більше не представлятиме Рябчука в суді, бо в того будуть нові адвокати.

Зазначимо, що суд вже помістив Артемія Рябчука під варту на 60 діб без права внесення застави. Під час засідання обвинувачений попросив пробачення у жертв та визнав свою провину.

Як писав Львівський портал, вночі 27 січня у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова, після чого втік зі зброєю. Загинули п’ятеро військових, за життя ще п’ятьох борються медики. Згодом правоохоронці спіймали Рябчука у передмісті Дніпра.

В МВС вже заявили, що спецкомісія буде вивчати всі обставини трагедії, мотиви жорстокого вбивства, а також психічний стан Артемія Рябчука.

Водночас глава МВС Денис Монастирський визнав, що в Україні необхідно переглянути умови та особливості строкової військової служби, а всі недоліки «кардинально змінювати», аби подібні випадки більше не повторилися.

Також ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, яка призвела до трагедії.

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Фото: скриншот відео з так званого допиту Рябчука після затримання

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