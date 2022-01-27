У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військових. Є загиблі й поранені

У Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова. Після цього він утік зі зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС України.

Інцидент трапився у ніч на четвер, 27 січня, о 03:40 год. на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш».

У результаті розстрілу п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

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Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовиця Нацгвардії, яка також дістала вогнепальні поранення.

У місті ввели поліцейську операцію «Сирена». По тривозі підняли особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі.

На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан.

Водночас у Нацполіції Дніпропетровської області додають: наразі відомо, що 21-річний військовий Нацгвардії є з Одеської області.

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