ОСТАННІ НОВИНИ

У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військових. Є загиблі й поранені

Андрій Котенський

|

У Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова. Після цього він утік зі зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС України.

Інцидент трапився у ніч на четвер, 27 січня, о 03:40 год. на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш».

У результаті розстрілу п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Реклама партнерів

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовиця Нацгвардії, яка також дістала вогнепальні поранення.

У місті ввели поліцейську операцію «Сирена». По тривозі підняли особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі.

На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан.

Водночас у Нацполіції Дніпропетровської області додають: наразі відомо, що 21-річний військовий Нацгвардії є з Одеської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів