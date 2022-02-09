Розстріл на «Південмаші»: у військовій частині виявили перші порушення

Спеціальна слідча комісія МВС, яка розслідує розстріл нацгвардійців на заводі «Південмаш» у Дніпрі, виявила низку порушень у військовій частині та у місці несення служби, що і призвело до трагедії. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, повідомляє МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що комісія провела анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії і таким чином виявила перші порушення.

«Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин», – зазначив Сергій Єнін.

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Водночас Єнін наголосив, що ці факти позастатутних відносин не вказують на мотиви розстрілу. Що ж насправді спонукало солдата строкової служби Нацгвардії Артемія Рябчука відкрити вогонь по «своїх», з’ясує службове розслідування.

«Завдання службового розслідування – з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій», – пояснив заступника очільника МВС.

Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Зокрема, було порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Також у військовій частині не контролювалося замикання ставниці для зброї.

Крім того, у представників комісії виникли питання щодо якості проведення інструктажу перед заступанням в наряд. Також є зауваження щодо медзабезпечення військових, адже низки медикаментів в аптечці просто не було.

Відтак результати анкетування військових і дані розслідування комісії скерують найближчими днями до ДБР.

Сергій Єнін також додав, що госпіталізовані військовослужбовці одужують, частину з них вже виписали з реанімації.

Як писав Львівський портал, вночі 27 січня у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова, після чого втік зі зброєю. Загинули п’ятеро військових, за життя ще п’ятьох борються медики. Згодом правоохоронці спіймали Рябчука у передмісті Дніпра.

В МВС заявили, що спецкомісія буде вивчати всі обставини трагедії, мотиви жорстокого вбивства, а також психічний стан Артемія Рябчука. Останній нещодавно відмовився від своїх попередніх свідчень.

Водночас глава МВС Денис Монастирський визнав, що в Україні необхідно переглянути умови та особливості строкової військової служби, а всі недоліки «кардинально змінювати», аби подібні випадки більше не повторилися.

Також ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, яка призвела до трагедії.

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