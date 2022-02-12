Covid підтвердили ще у 2351 мешканця Львівщини

Станом на ранок суботи, 12 лютого, на Львівщині виявили 2351 нового хворого на коронавірус. Водночас одужали 1257 людей, ще 14 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

Загалом коронавірус на Львівщині підхопили вже 292 121 людина. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 2353 ПЛР-тестів, з яких позитивними виявились 2351, тобто майже 100% від усіх зроблених досліджень.

За даними Львівської ОДА, всіх нових хворих минулої доби виявили:

Дрогобицький район – 82

Золочівський район – 173

Львівський район – 1512 (м. Львів – 1056)

Самбірський район – 109

Стрийський район – 211

Яворівський район – 82

Червоноградський район – 182

Також минулої доби на Львівщині госпіталізували 191 хворого, ще 2162 людей скерували на самоізоляцію.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6394 людини (+14 за останню добу). Побороти недугу зуміли 223 834 пацієнти (+1257 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 63 випадки «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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