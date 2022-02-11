В Україну прибули 130 тонн військової допомоги від США

11 лютого в Україну прибули два літаки з 130 тоннами військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резников.

Всередині літаків – протитанкові комплекси Javelin, бойові постріли для гранатомета та оборонна амуніція для Збройних сил.

«Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн.», – заявив Олексій Резников.

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Загалом станом на 11 лютого Україна отримала 15 літаків з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн.

Нагадаємо, напередодні, 9 лютого, в Україну прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії

Як повідомляв Львівський портал, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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