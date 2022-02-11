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Covid виявили ще у 2951 мешканця Львівщини

Аліса Белей

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Станом на ранок п’ятниці, 11 лютого, на Львівщині виявили 2951 нового хворого на коронавірус. Водночас одужали майже 1400 людей, ще 25 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Загалом коронавірус на Львівщині підхопили вже 289 770 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 3192 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 2951, тобто 92% від усіх зроблених досліджень.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6380 людей (+25 за останню добу). Побороти недугу зуміли 222 577 пацієнтів (+1396 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

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Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 63 випадки «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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