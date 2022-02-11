Covid виявили ще у 2951 мешканця Львівщини

Станом на ранок п’ятниці, 11 лютого, на Львівщині виявили 2951 нового хворого на коронавірус. Водночас одужали майже 1400 людей, ще 25 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Загалом коронавірус на Львівщині підхопили вже 289 770 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 3192 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 2951, тобто 92% від усіх зроблених досліджень.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6380 людей (+25 за останню добу). Побороти недугу зуміли 222 577 пацієнтів (+1396 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

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Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 63 випадки «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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