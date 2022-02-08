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У covid-стаціонарах на Львівщині – 2265 хворих. Де найбільше

Аліса Белей

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На лікуванні у стаціонарах на Львівщині перебувають вже понад 2000 хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень становить 42%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на ранок вівторка, 8 лютого, коронавірус діагностували ще 2336 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 222 хворих, ще 1786 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2265 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, попри те, що 29 січня, у лікарнях лежали понад 1700 людей. У реанімації зараз – 147 хворих, 63 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

Наразі хворих шпиталізують до 25 лікарень на Львівщині, ще шість наразі пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. Дві лікарні Львівщини переповнені хворими на covid вже кілька днів поспіль.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягнула 42,37% і виглядає таким чином:

  1. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 187
  2. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 255
  3. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 170
  4. у ЛОКЛ (120) – 74
  5. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 69
  6. у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 85
  7. у ЛШМД (830) – 335
  8. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 14
  9. у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 89
  10. у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 92
  11. у Стрийській міській лікарні (190) – 152
  12. у Стебницькій міській лікарні (150) – 133
  13. у Рудківській лікарні (100) – 110
  14. у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 158
  15. у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 102
  16. у Сокальській ЦРЛ (326) – 45
  17. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 49
  18. у Золочівській ЦРЛ (210) – 58
  19. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 88
  20. у Пустомитівській (80) – 0
  21. у Жовківській ЦРЛ (100) – 0
  22. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
  23. у Буській ЦРЛ (80) – 0
  24. у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
  25. у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0

Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеження читайте тут.

Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 3000 нових хворих на коронавірус. Так, 5 лютого на Львівщині виявили 3890 нових хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість нових випадків за весь час пандемії.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко.

Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

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