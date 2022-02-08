У covid-стаціонарах на Львівщині – 2265 хворих. Де найбільше

На лікуванні у стаціонарах на Львівщині перебувають вже понад 2000 хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень становить 42%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на ранок вівторка, 8 лютого, коронавірус діагностували ще 2336 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 222 хворих, ще 1786 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2265 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, попри те, що 29 січня, у лікарнях лежали понад 1700 людей. У реанімації зараз – 147 хворих, 63 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

Наразі хворих шпиталізують до 25 лікарень на Львівщині, ще шість наразі пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. Дві лікарні Львівщини переповнені хворими на covid вже кілька днів поспіль.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягнула 42,37% і виглядає таким чином:

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 187 у Центрі легеневого здоров’я (370) – 255 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 170 у ЛОКЛ (120) – 74 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 69 у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 85 у ЛШМД (830) – 335 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 14 у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 89 у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 92 у Стрийській міській лікарні (190) – 152 у Стебницькій міській лікарні (150) – 133 у Рудківській лікарні (100) – 110 у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 158 у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 102 у Сокальській ЦРЛ (326) – 45 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 49 у Золочівській ЦРЛ (210) – 58 у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 88 у Пустомитівській (80) – 0 у Жовківській ЦРЛ (100) – 0 у Самбірській ЦРЛ (50) – 0 у Буській ЦРЛ (80) – 0 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0 у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0

Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеження читайте тут.

Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 3000 нових хворих на коронавірус. Так, 5 лютого на Львівщині виявили 3890 нових хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість нових випадків за весь час пандемії.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко.

Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

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