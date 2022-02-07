Українці витратили уже 2,5 млрд грн «ковідної тисячі»

Із середини грудня, відколи в Україні стартувала програма «єПідтримка», українці встигли витратити 2,5 млрд грн із «ковідної тисячі». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За увесь період роботи програми «єПідтримка», заяви на отримання 1000 грн в додатку «Дія» подали уже 8,1 млн українців.

Водночас українці встигли витратити вже 2,5 млрд грн. Найпопулярнішими покупками залишаються:

Книги (885 млн грн);

Кіно (568 млн грн);

залізничні квитки (284 млн грн).

Щодо ліків, то за перші два тижні, вакциновані українці віком від 60 років витратили уже 179 млн грн із «ковідної тисячі».

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До слова, нещодавно уряд ухвалив постанову, у якій йдеться про те, що підлітки від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19, мають змогу отримати 1000 гривень на освітні послуги.

Відтак, гроші можна буде витратити на освітні послуги, позашкільні заняття, канцтовари та спортивний інвентар. Також за допомогою цих коштів можна буде оплатити перебування дитини у літньому чи спортивному таборі.

Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називається програмою «єПідтримка». Їх із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Гроші не оподатковуються і не завадять субсидіям.

Офіційно приймання заявок на програму «єПідтримка» в Україні оголосили зі середини грудня. Дотепер подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

Загалом на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн держава вже витратила близько 7 млрд грн. Громадяни встигли втратити 1,3 млрд грн.

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