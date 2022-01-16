Українці витратили вже 1,3 млрд грн «ковідної тисячі»

Зі середини грудня, відколи в Україні стартувала програма «єПідтримка», українці витратили більше 1 млрд грн «ковідної тисячі». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За перший місяць роботи програми «єПідтримка» заявки на отримання 1000 грн у «Дії» подали 7 мільйонів українців. Дотепер громадянам держава вже виплатила близько 7 млрд грн.

Витратити українці встигли вже понад 1,3 млрд грн. Найпопулярнішими покупками досі залишаються книжки, кіно та залізничні квитки.

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Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називається програмою «єПідтримка». Їх перераховують на віртуальну платіжну картку, яку сформує «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

Офіційно прийом заявок на програму «єПідтримка» в Україні оголосили зі середини грудня. Дотепер подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, Приватбанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

Загалом на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн ще у 2021 році заклали 8 млрд грн, а в держбюджеті-2022 наразі передбачили ще 3 млрд грн.

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