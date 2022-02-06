Сотні львів'ян пройшли масштабний військовий вишкіл

5 лютого на території Львівського стрілецького стенду відбувся масштабний вишкіл для підготовки цивільного населення у межах кампанії «Не панікуй! Готуйся!». До заходу долучилось понад пів тисячі людей. Про це Львівському порталу повідомили у штабі оборони Львівщини.

Упродовж дня на п’ятьох локаціях вишколу експерти навчали львів’ян загальної військової підготовки, медицині, стрільбам. Також лекції провели службовці-вибухотехніки та КОРД ( підрозділ Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій).

В штабі зазначають, що ці навчання були ознайомчими. Надалі Штаб оборони Львівщини проводитиме більш предметні вишколи для цивільного населення.

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«Наша головна мета – підготовка населення до можливого наступу РФ. Паніка та розгубленість наступає тоді, коли людина не знає алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. На 8 рік війни ми маємо бути готовими. Тому саме зараз такі вишколи є необхідними», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони.

Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.

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